Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor
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Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor

Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarını sürdürüyor
02.05.2020 16:44 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:44

Karabük'te,Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından son 1 haftada bin 462 vatandaşın banka, alışveriş ve eczane taleplerinin karşılandığını bildirdi.

Karabük'te,Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından son 1 haftada bin 462 vatandaşın banka, alışveriş ve eczane taleplerinin karşılandığını bildirdi.

Kaymakam Ürkmezer, yaptığı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirlerle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan ayrıca evlerinden çıkamayan vatandaşların banka, eczane ve market alışverişleri gibi birçok hususta gece gündüz hizmetinde olduğunu söyledi.

Ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Ürkmezer, Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından son 1 haftada ilçeye bağlı köy ve mahallelerde yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan bin 462 vatandaşın banka, alışveriş ve eczane taleplerinin karşılandığı ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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