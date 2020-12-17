Safranbolu UNESCO'da 26. yılını kutluyor
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Safranbolu UNESCO'da 26. yılını kutluyor

17.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:09
Safranbolu UNESCO'da 26. yılını kutluyor

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakları ile "açık hava müzesi" konumundaki 3 bin yıllık geçmişe sahip Karabük'ün Safranbolu ilçesi, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girişinin 26. yılını kutluyor.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakları ile "açık hava müzesi" konumundaki 3 bin yıllık geçmişe sahip Karabük'ün Safranbolu ilçesi, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girişinin 26. yılını kutluyor.

"Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen, genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş konakların öne çıktığı Safranbolu, 17 Aralık 1994'te UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girdi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle buruk bir kutlama yapıldığını belirterek, "Bu yıl etkinlikleri maalesef arzu ettiğimiz şekilde gerçekleştiremedik. Ancak biliyoruz ki geçmişten emanet aldığımız ve gelecek nesillere miras olarak bırakacağımız ilçemiz, varlığını her geçen gün kıymetine kıymet katarak sürdürecek." ifadesini kullandı.

Safranbolu'nun kültürün ve estetiğin ahenkli buluşmasıyla bir sanat eseri gibi bugüne kadar geldiğine işaret eden Köse, şöyle konuştu:

"Geleneksel Türk toplum yaşantısının bütün özelliklerini günümüze taşıması, kendini zamana karşı saklamış olması, Safranbolu'yu 'Korumanın Başkenti' unvanına kavuşturmuştur ve bu zenginlik kenti bir 'Müze Kent' haline getirmiştir. Sahip olduğu zengin kültürel mirası kent ölçeğinde korumadaki başarısı Safranbolu'yu 'Dünya kenti' yapmış ve bu unvanla taçlanmıştır. İçerisinde böylesine büyük zenginlikleri barındıran bu kente hizmet vermekten gurur duyuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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