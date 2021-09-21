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Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği çalışmalarını anlattı

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği çalışmalarını anlattı

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, yönetim kurulu üyeleriyle yaptıkları çalışmaları kamuoyuyla paylaştı.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, yönetim kurulu üyeleriyle yaptıkları çalışmaları kamuoyuyla paylaştı.

Ergüder, ilçedeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, slayt eşliğinde görevde oldukları süre içinde ilçede yapılan çalışmalara anlattı.

En büyük amaçlarının ilçedeki konaklama sürelerini uzatmak olduğuna değinen Ergüder, bu amaçla toplantılar ve geziler düzenlediklerini ifade etti.

"Görevi devraldığımız günden itibaren mevcut bazı sorunları tespit ettik" diyen Ergüder, "Bunların başında geceleme süremiz var ki biliyorsunuz 0.79 düzeyinde. Bu bize gösteriyor ki konuklarımız ya turlarda geçiş güzergahı olarak Safranbolu'yu kullanıyor ya günübirlik ziyarete geliyor ya da bir gecelik seyahatte Safranbolu'yu bitirdiğini düşünüyor. Bu noktada konukların kalış sürelerini uzatmaya yönelik etkinliklerin ziyaret noktalarının artırılmasının önemi artıyor." diye konuştu.

Bu amaçla yaptıkları başta trenli seyahat ve yürüyüş rotaları gibi projeleri aktaran Ergüder, hızlı bir sonuç aldıklarını, Fransız ve Kanada pazarlarına açılacaklarını kaydetti.

22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde icra komitesi üyesi olarak bulunduklarını ve organizasyondaki konaklamalarla ilgili belediyeye sponsor ve çözüm ortağı olduklarını vurgulayan Ergüder, çeşitli kanallarla tanıtımına da katlı sağladıklarını söyledi.

Tarihi bölgenin kötü görünen alanlarının düzenlemesi için de dernek olarak girişimlerde bulunduklarını belirten Ergüder, kendilerini destekleyen herkese teşekkür etti.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
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