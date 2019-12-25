Safranbolu TSO'nun akreditasyon belgesi yenilenecek

25.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:29

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) akreditasyon belgesini yenilemeye hak kazandı.



2016 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından akredite edilerek üyelerine 5 yıldızlı hizmet verme standartlarını yerine getirdiği tescillenen Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası, akredite belgesini yenilemeye hak kazandı. 3 yılda bir bağımsız denetleme kuruluşu tarafından denetlenerek akredite olup olmadığı belgelenen oda ve borsalar belgelerini kaybetmemek için üyelerine en iyi hizmeti vermek için çalışıyor.



Türk Loydu Baş Denetçisi Ayşe Nur Atay tarafından denetlenen Safranbolu TSO, Avrupa standartlarında hizmet verdiği tescillenerek 3 yıl daha akreditasyon belgesine sahip olmaya hak kazandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA