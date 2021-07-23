Safranbolu TSO'dan tepki
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Safranbolu TSO'dan tepki

Safranbolu TSO'dan tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası, TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal'a yapılan saygısızlığa tepki göstererek kınadı.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası, TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal'a yapılan saygısızlığa tepki göstererek kınadı.

Safranbolu TSO'dan yapılan açıklamada Tarihi Çarşı Asmaaltında vatandaşlar ve kamu görevlilerin katılımı ile Kurban Bayramı bayramlaşma programı düzenlendiği ifade edilerek, "Kısıtlamalar dolayısıyla geçen yıl ve geçtiğimiz Ramazan Bayramında gerçekleşemeyen bayramlaşma törenine, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türkoz başta olmak üzere hemen hemen Safranbolu'da hizmet veren tüm kamu görevlilerimiz ve vatandaşlarımız katılmış birlik beraberlik havasında bir bayramlaşma töreni gerçekleşmiştir. Bayramlaşma törenine Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasını da Meclis Başkanımız Cengiz Ünal ve Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Sami Acar temsil etmiştir. Gerçekleşen Bayram töreni Karabük basınında da yer bulmuştur. Haberi yapan basın mensuplarından sadece bir tanesi "Safranbolu'da Geleneksel Bayramlaşma" başlığı ile Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odasını temsilen törene katılan Meclis Başkanımızın yüzünü flulaştırarak haberi servis etmis ve Kurumumuzu yok saymıştır. 1906 da ilk defa temellerini atarak hizmet hayatına başlayan ve Bölgemizin en eski Ticaret ve Sanayi Odalarından olan Kurumumuzu yok sayan basın mensubunu kınıyoruz. Bu olayı elbette ki yıllardır Bölgemizde layıkıyla hizmet veren şerefli basın mensuplarımıza gölge düşürmemektedir. Bizler her daim görevini şerefiyle yapan basın mensuplarımızın yanında olduk ve bundan sonrada yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile liyakatı ve etik anlayışı ile görev yapan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz basın bayramını kutlarız" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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