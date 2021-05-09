Safranbolu tarihi ve kültürel değerlerinin anlatıldığı video ile tanıtılacak

Tarihi konaklarıyla ünlü UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılması amacıyla video hazırlandı.

Tarihi konaklarıyla ünlü UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılması amacıyla video hazırlandı.

Safranbolu Kaymakamlığı, Türkiye'de bulunan kültür varlıklarının önemli bir bölümünü bünyesinde barındıran, tarihi yapıları korumadaki başarısı dolayısıyla "korumanın başkenti" unvanıyla anılan tarihi ilçe için tanıtım videosu hazırladı.

Videoda, Osmanlı'nın mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü günümüze kadar aktarmayı başaran, han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran 50 bin nüfuslu ilçenin tarihi ve doğal güzellikleri yer alıyor.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, AA muhabirine, Safranbolu'nun tarihiyle ön plana çıktığını, bu nedenle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunduğunu hatırlattı.

İlçede yaklaşık 2 bin geleneksel Türk evi bulunduğunu aktaran Türköz, tarih kentin her mevsim görenleri kendisine hayran bıraktığını dile getirdi.

Tarihi ilçenin tanıtımı için özveriyle çalıştıklarını ifade eden Türköz, salgın sonrası yerli ve yabancı turistleri Safranbolu'nun tarihi ve turistik yerlerinin yanı sıra doğal güzelliklerini görmeye davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu