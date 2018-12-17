Safranbolu Sydv Mütevelli Heyeti Üye Seçimi

Safranbolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında (SYDV) bir yıl süre görev yapacak mütevelli heyeti üye seçimi yapıldı.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer başkanlığında İlçe Halk Kütüphanesi Toplantı Salonu'nda yapılan üye seçimi divan oluşumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Oylamada sivil toplum kuruluşu temsilcisi olarak Türk Hava Kurumu'ndan Aykut Danacı, Musalla Mahallesi Muhtarı İlhami Özdemir ve Çerçen Köyü Muhtarı Ömer Güler oy birliğiyle mütevelli heyetine seçildi.

Ürkmezer, yaptığı konuşmada, ilçede vakfın önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşma noktasında muhtarlara önemli görevler düştüğünü ifade eden Ürkmezer, "Halkımıza ve yardıma muhtaç vatandaşlarımıza sizlerin aracılığıyla ulaşarak hizmet sunuyoruz. Mahalle muhtarları olarak sizler vatandaşımızın ve devletimizin temsilcisisiniz. Bu nedenle vakıf çalışmaları dışındaki konularda da mahallelerinizde karşılaştığınız sorunları hep birlikte iletişim ve istişare içerisinde çözme gayretinde olmaya devam edeceğiz. Yeni seçilen arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA