"Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi" tanıtım toplantısı yapıldı Safranbolu Belediyesinin, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen "Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi" tanıtıldı.

Safranbolu Belediyesinin, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen "Safranbolu Sanayisi Altyapı İyileştirme Projesi" tanıtıldı.

Projenin, Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkanı Köse, 50 yıl boyunca hizmet veren sanayi bölgesinde altyapı tesislerinde meydana gelen yıpranmaların hizmet kalitesini olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Yeni işletmelerle sürekli gelişen bölgede altyapıların kapasitesinin yetersiz olmasının da olumsuzluklar meydana getirdiğini dile getiren Köse, "Sanayi bölgesinin altyapısının iyileştirilmesi amacıyla BAKKA'nın proje çağrısına uygun bir proje hazırlandı. BAKKA tarafından değerlendirme sonucunda da projemiz hibe almaya hak kazandı. Proje bütçesi 1 milyon 947 bin 756 TL, 1 milyon 460 bin 817 TL'sini BAKKA karşılayacak." diye konuştu.

Proje çalışmaları kapsamında sanayi altyapısının iyileştirileceğini aktaran Köse, "Çalışmalarımıza 26 Haziran itibarıyla da başladık. Bu kapsamda 871 metre kanalizasyon şebekesi, 3 bin 297 metre su şebekesi ve 456 metre yağmur suyu drenaj şebekesi imalatı yapılacak. 3 bin 137 metre asfalt yol kaplaması yapılacaktır. Ayrıca geri dönüşüm katı atıkların depolanması için 50 metreküplük iki adet katı atık geri dönüşüm depolama alanı yapılacaktır. Bu proje çalışmalarında Karabük Üniversitesi, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası iştirakçi olarak yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA