Safranbolu'nun yerli domatesi "maniye" fideleri vatandaşlara dağıtıldı
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Safranbolu'nun yerli domatesi "maniye" fideleri vatandaşlara dağıtıldı

Safranbolu'nun yerli domatesi 'maniye' fideleri vatandaşlara dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Safranbolu'nun yerli domatesi "maniye" fideleri vatandaşlara dağıtıldı.

Safranbolu'nun yerli domatesi "maniye" fideleri vatandaşlara dağıtıldı.

Safranbolu Belediyesi serasında üretilen fidelerin, Safranbolu Meydan Halk Masası, Hanım Evi ve Tarihi Çarşı Belediye Binasında dağıtımı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Elif Köse, yaptığı açıklamada, yerli tohum olarak da bilinen ata tohumunun, yıllar önceki haliyle kalmış doğal tohumlar olduğunu söyledi.

"Maniye" fidelerinin dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirten Köse, "İlginin yoğun olması bizleri mutlu etti. Üretime ve halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Safranbolu'nun yerli domatesi 'maniye' fideleri vatandaşlara dağıtıldı
Safranbolu'nun yerli domatesi 'maniye' fideleri vatandaşlara dağıtıldı
Safranbolu'nun yerli domatesi 'maniye' fideleri vatandaşlara dağıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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