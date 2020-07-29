Safranbolu'nun yerli domatesi "maniye"de hasat zamanı
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Safranbolu'nun yerli domatesi "maniye"de hasat zamanı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 70 yıllık yerli domates "maniye"de hasat başladı.

29.07.2020 22:41 | Son Güncelleme: 29.07.2020 22:46

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 70 yıllık yerli domates "maniye"de hasat başladı.

Safranbolu yöresine ait, pembe, kırmızı ve alacalı renklerde olan yerli domates maniye, belediye tarafından oluşturulan 400 metrekare serada yetiştiriliyor.

Kendine has koku ve tadıyla sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan maniye, şekil olarak da genellikle kıvrımlı ve iri yapıda oluyor.

Lezzeti dolayısıyla ünü ilçe dışına taşan ve ürün veren maniye, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından bugün toplandı.

Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, ürünün hasadında emeği geçen ve serada gönüllü çalışan kadınlara teşekkür etti.

Tarım okulu açmayı hedeflediklerini kaydeden Köse, şunları kaydetti:

"Amacımız doğal tarım üretimi yapacak kalifiye eleman yetiştirmek. Ayrıca bu konuda kadın kooperatifimizle birlikte çalışmaya başladık. Bu sene atalık tohumlardan sebze yetiştirerek kurduğumuz tohum bankamızı zenginleştirerek ilerde tohum şenlikleri ile köylerde tohum değiş tokuşu yapmayı planlıyoruz. Bu sene aldığımız mahsuller direkt ihtiyaç sahiplerimize AŞ evinde pişirilen yemeklerde malzeme olarak kullanılıyor. Yine yemeklerin yanına salatalık malzeme olarak da gönderiliyor. Bunların yanısıra kışa da hazırlık yapılarak salça, turşu, sos ve reçel gibi konserveler hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak."

Safranbolu'nun yerli domatesi 'maniye'de hasat zamanı

Kaynak: AA

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