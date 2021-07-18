Safranbolu'nun yeni turizm alternatifi "demir yolu ile yolculuk" ilgi görüyor
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Safranbolu'nun yeni turizm alternatifi "demir yolu ile yolculuk" ilgi görüyor

Safranbolu'nun yeni turizm alternatifi 'demir yolu ile yolculuk' ilgi görüyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli kültür turizmi merkezlerinden Karabük'ün Safranbolu ilçesine gelen tatilciler, yaklaşık 1 saat süren tren yolculuğuyla ülkenin en büyük blok ormanları ile tabiat parkları, şelaleler, göller, yaylalar, kanyonlar ve kamp alanlarını bünyesinde barındıran Yenice ilçesini...

Türkiye'nin önemli kültür turizmi merkezlerinden Karabük'ün Safranbolu ilçesine gelen tatilciler, yaklaşık 1 saat süren tren yolculuğuyla ülkenin en büyük blok ormanları ile tabiat parkları, şelaleler, göller, yaylalar, kanyonlar ve kamp alanlarını bünyesinde barındıran Yenice ilçesini gezmenin keyfini yaşadı.

Osmanlı'nın şehir hayatını ve kültürünü günümüze aktarmayı başarmasıyla "açık hava müzesi" unvanıyla anılan tarihi ilçeye gelen misafirlerin konaklama sürelerini uzatabilmek ve turizm çeşitliliğini artırmak adına Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği tarafından çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, turistlerin ilk defa demir yolu ile seyahat etmesi sağlandı.

Kültürel zenginliklerle misafirlerine adeta "zamanda yolculuk" yaptıran UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesini gezen misafirler, TCDD'ye ait trenle adeta nostalji yaparak Yenice ilçesine geçti.

Bölgeye özgü bitki ve ağaç türleriyle doğal güzellikler arasında Yenice'ye seyahat eden ve Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği tarafından lokum ikramları ile karşılanan turistler, yöresel yemekleri tatma, bungalov evlerde konaklama, macera parkında eğlenme, yürüyüş parkurlarında spor yapma imkanı sunan Ihlamur Teras ile Şeker Kanyonu'nu gezdi.

"Tren yolculuğunun cezbedeceğini düşündük"

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, AA muhabirine, çalışmanın amacının Safranbolu'da konaklama sürelerini uzatabilmek ve turizm çeşitliliğini artırmak olduğunu söyledi.

Bunun için bölgenin turizm potansiyellerini açığa çıkarmak istediklerini ifade eden Ergüder, "Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin en büyük orman denizine sahip Karabük'ün Yenice ilçesiydi. Hem yakın olması hem de doğal güzellikleri ile ön plana çıkıyordu. Burada da tren yolculuğunun cezbedeceğini düşündük." diye konuştu.

Yapılan info çalışmalarının ardından kısa bir sürede geziyi başlattıklarını anlatan Ergüder, şöyle devam etti:

"Bu kadar hızlı ve kısa sürede misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Onları tren garında ilk grup oldukları için küçük hediyelerle hatıralarla karşıladık. Bu turun devamlılığı olacaktır. Tren, turizmde tercih edilen bir seyahat biçimi. Pandemi sürecinde doğa ön plana çıktı. Bu da dolayısıyla çeşitliliğimizi artıracak iyi bir alternatif diye düşünüyorum."

"Manzara inanılmaz derecede güzel"

Turist rehberi Güler Biçer ise Düzce'den 41 kişilik grup ile bölgeye geziye geldiklerini anlatarak, "Trene bindikten sonra herkes çok heyecanlıydı. İlk defa tren yolculuğu yapan misafirlerimiz vardı aramızda. Camdan dışarıya baktıklarındaki mutluluğu gerçekten size anlatamam. Çok güzeldi, çok keyif aldılar." dedi.

Tatilcilerden Müge Özdemir de gezinin çok keyifli geçtiğini vurgulayarak, "Manzara inanılmaz derecede güzel. Bol bol fotoğraflar çektik, sohbet ettik. Trendeki atmosfer de güzeldi. Her şey için çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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