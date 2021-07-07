Safranbolu'nun yeni turizm alternatifi "demir yolu" ile seyahat
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Safranbolu'nun yeni turizm alternatifi "demir yolu" ile seyahat

Safranbolu'nun yeni turizm alternatifi 'demir yolu' ile seyahat
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin önemli kültür turizmi merkezlerinden Karabük'ün Safranbolu ilçesine gelen misafirlerin, yaklaşık 1 saat süren tren yolculuğuyla ülkenin en büyük blok ormanları ile tabiat parkları, şelaleler, göller, yaylalar, kanyonlar ve kamp alanlarını bünyesinde barındıran Yenice ilçesini de...

Türkiye'nin önemli kültür turizmi merkezlerinden Karabük'ün Safranbolu ilçesine gelen misafirlerin, yaklaşık 1 saat süren tren yolculuğuyla ülkenin en büyük blok ormanları ile tabiat parkları, şelaleler, göller, yaylalar, kanyonlar ve kamp alanlarını bünyesinde barındıran Yenice ilçesini de ziyaret etmesi planlanıyor.

Türkiye'de bulunan 50 bin kadar korunması gerekli kültür varlığının 1400'ünü barındıran ve bu zenginlikle "müze kent" haline dönüşerek her yıl yüz binlerce turiste ev sahipliği yapan Safranbolu'nun yeni ulaşım alternatifinin demir yolu taşımacılığı olması hedefleniyor.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ile 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın başında yapılmış genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik şekillendirilmiş geleneksel konaklarıyla bir bütün halinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan normalleşme sürecinde alternatif turizm çalışması başlatıldı.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği önderliğinde başlatılan çalışama kapsamında, ilçeye gelen turistlerin demir yolu ile Yenice'deki dünyada acil korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olarak gösterilen, "orman denizi" olarak anılan ülkenin en büyük blok ormanları ile tabiat parkları, şelaleler, göller, yaylalar, kanyonlar ve kamp alanlarını ziyaret etmesi sağlanacak.

"Korumanın başkenti" ve "Osmanlı'nın parmak izi" gibi unvanlarla da anılan Safranbolu'ya gelen ve özellikle Arnavut kaldırımı sokaklar ile müzelerde adeta "zamanda yolculuk" yapan turistler, il merkezinden TCDD'ye ait trenle, bölgeye özgü bitki ve ağaç türleriyle doğal güzellikler arasında Yenice'ye seyahat edebilecek.

Yenice'ye gelen turistler, yöresel yemekleri tatma, bungalov evlerde konaklama, macera parkında eğlenme, yürüyüş parkurlarında spor yapma imkanı sunan Ihlamur Teras ile Şeker Kanyonu'nu gezecek.

Hadrianaupolis Antik Kenti

Safranbolu Belediyesinin de desteklediği alternatif turizm çalışması kapsamında turistler ayrıca Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen, ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla "Karadeniz'in Zeugması" diye de anılan Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'ne de götürülecek.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ercan Güner, AA muhabirine, Safranbolu'daki geceleme sayılarının artmasını sağlamak adına alternatif çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Tarihi ilçenin hemen yanı başındaki Yenice'nin bu konuda değerlendirilmesi gerektiğini belirten Güner, "Yenice ilçesindeki orman denizi ve yürüyüş parkurlarının görülmesi için birtakım ziyaretler yaptık. Seyahat acenteleriyle beraber bölgeyi tanıdık ve bunları misafirlerimize sunacağız. Buraya gelen misafirlerimiz bir tren deneyimini yaşayabilecek. Bir saat, 1 saat 20 dakikalık tren yolculuğuyla Yenice'den Karabük merkeze gelebilecekler. Şeker Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yapabilecekler. Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'ni ziyaret ederek tarihi dokuyu bir de orada gözlemleyebilecekler." diye konuştu.

Güner, yeni normalleşme döneminde misafirleri Safranbolu, Yenice ve Eskipazar'a beklediklerini kaydetti.

"Yeni normalde birazcık daha doğa tercih ediliyor"

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder ise Safranbolu turizmini çeşitlendirilmek ve geceleme sayısını artırmak için çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Bunun için TÜRSAB'dan destek aldıklarını ve alternatif noktalar belirlediklerini anlatan Ergüder, şu ifadeleri kullandı:

"Bir tren yolculuğu kattık. Bu da bir çeşit. Son yılarda çokça tercih edilen bir yolculuk, tren yolculuğu. Konaklarımız var ama bunun üzerine biz daha bir şeyler koyabilirsek, yani Türkiye'nin en büyük orman denizi Karabük'teyken hem oraya destek olur hem kendi geceleme sayımızı artırarak pazar payımızı büyütmüş oluruz. Yeni normalde birazcık daha doğa tercih ediliyor. Bir tek kültür vurgusu ve algısıyla Safranbolu'yu düşünmemek gerekiyor. Doğamızda gerçekten eşsiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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