Safranbolu'nun tarihi konakları karla beyaza büründü

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve dünyada "en iyi korunan kentler" arasında ilk 20'de bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte dün akşam başlayan ve aralıklarla süren Kar, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konakların bulunduğu Safranbolu'da da etkili oldu.

Bahçe içinde çoğunlukla 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış ve estetik görünümüyle dikkati çeken Safranbolu konakları, kar yağışıyla beyaza büründü.

"Korumanın Başkenti", "Müze Kent" gibi unvanlarla da anılan Safranbolu'da beyaz örtüyle kaplanan tarihi yapılar, ilçeye hakim tepedeki Hıdırlık Seyir Terası'ndan bakanlara güzel manzara sundu.

Öte yandan, tarihi konaklardan birinin bahçesindeki ağaç kar nedeniyle devrildi. Belediye ekipleri, ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

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