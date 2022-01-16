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Safranbolu'nun tarihi konakları beyaz örtüyle kaplandı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar, karın ardından bir başka güzelliğe büründü.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar, karın ardından bir başka güzelliğe büründü.

Kar yağışı, dünyada "En iyi korunan kentler" arasında ilk 20'de bulunan Safranbolu'da etkili olmaya devam ediyor.

Tarihi ilçedeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar, yağan karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Tarihi yapılar, ilçeye hakim tepedeki Hıdırlık Seyir Terası'ndan bakanlara güzel manzara sunuyor.

Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimleri de karla kaplandı.

Safranbolu'nun tarihi konakları beyaz örtüyle kaplandı

Safranbolu'nun tarihi konakları beyaz örtüyle kaplandı

Safranbolu'nun tarihi konakları beyaz örtüyle kaplandı

Safranbolu'nun tarihi konakları beyaz örtüyle kaplandı

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AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar, karın ardından bir başka güzelliğe büründü.

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