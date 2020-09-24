Safranbolu'nun 4 asırlık tünelleri turizme kazandırılacak
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Safranbolu'nun 4 asırlık tünelleri turizme kazandırılacak

24.09.2020 19:17 | Son Güncelleme: 24.09.2020 19:20
Safranbolu'nun 4 asırlık tünelleri turizme kazandırılacak

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki yaklaşık 4 asırlık geçmişe sahip gizli tünellerin turizme kazandırılması hedefleniyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki yaklaşık 4 asırlık geçmişe sahip gizli tünellerin turizme kazandırılması hedefleniyor.

Geleneksel evlerin yer aldığı tarihi ilçenin altındaki kesme taş ile örme kemerlerden oluşan farklı uzunluklarda, günümüze kadar ayakta kalmış 3 ayrı tünel gün yüzüne çıkarılacak.

Asırlar önce tarımsal arazilerden daha fazla yararlanabilmek adına Akçasu Deresi'nin üstüne kemerler vasıtasıyla kurulan ilçenin içme suyu ve atık su giderleri ile kanalizasyon işlevlerini yerine getirmesi için yapılmış bu tüneller, demirciler ve bakırcılar çarşıları, Cinci Hanı, İzzet Mehmet Paşa Camisi'nin altından geçiyor.

"Tünellerin turizme kazandırılmasıyla ilgili bir proje var"

Tünele inerek incelemelerde bulunan Karabük Valisi Fuat Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun yeryüzündeki doğal güzelliklerini yıllardır gördüklerini söyledi.

1645 yılında Safranbolu'da atık suların bertarafı adına bir çalışma yapıldığını anlatan Gürel, "Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar öncülüğünde 1645 yılında yapılan bu tünellerin turizme kazandırılması ve gelen misafirlere gösterilmesiyle ilgili bir proje var. Safranbolu Kaymakamımızla beraber burayı yerinde görelim istedik. 'Nasıl turizme kazandırılabilir?' diye içeriye girdik ve gezdik." dedi.

Vali Gürel, tünellerin muhteşem bir yapıda olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Belirli güvenlik tedbirleriyle belli bir proje kapsamında, bir kısım tedbirler alındıktan sonra turizme kazandırılacağını düşünüyorum. İnşallah bu tür yapılarla birlikte Safranbolu turizmi çeşitlenecek. İl genelinde doğal güzelliklerimizi turizme kazandırmak için uğraşlarımız var. Burada da Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfımızın güzel bir çalışması var. Bunu bir bütünlük içerisinde planlayabilirsek hem Safranbolu turizmine katkıda bulunmuş olacağız hem de ülkemiz turizmine bir çeşitlilik kazandırmış olacağız. Dünyada belki de örneği az olan tünellerden bir tanesi. İnşallah burayı gün yüzüne çıkaracağız."

İnceleme gezisine Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ve yetkililer de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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