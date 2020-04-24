Safranbolu'nun 4 asırlık "gizli tünelleri" turizme kazandırılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Kültür Sanat ›› Safranbolu'nun 4 asırlık "gizli tünelleri" turizme kazandırılacak - Haber
Safranbolu, Kültür Sanat, Haber

Safranbolu'nun 4 asırlık "gizli tünelleri" turizme kazandırılacak

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'daki yaklaşık 4 asırlık geçmişe sahip gizli tünellerin turizme kazandırılması hedefleniyor.

24.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:08
Safranbolu'nun 4 asırlık

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'daki yaklaşık 4 asırlık geçmişe sahip gizli tünellerin turizme kazandırılması hedefleniyor.

Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent arasında bulunan, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra 18 ile 20. yüzyıllar arasında yapılan geleneksel evlerin yer aldığı tarihi ilçenin altındaki kesme taş ile örme kemerlerden oluşan değişik uzunluklarda, günümüze kadar ayakta kalmış üç ayrı tünel, gün yüzüne çıkacak.

Asırlar önce tarımsal arazilerden daha fazla yararlanabilmek adına Akçasu Deresi'nin üstüne kemerler vasıtasıyla kurulan ilçenin, içme suyu ve atık su giderleri ile kanalizasyon işlevlerini yerine getirmesi için yapılmış bu tüneller, demirciler ve bakırcılar çarşıları, Cinci Hanı, İzzet Mehmet Paşa Camisi'nin altından geçiyor.

"Tünelleri turizme açacağız"

Safranbolu Kültür Turizm Vakfı Başkanı Şefik Yılmaz Dizdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakıf olarak ilçenin kültürel zenginliklerine sahip çıkmaya, yaşatmaya çalıştıklarını ve projeler hazırladıklarını söyledi.

Valilik, belediye, kaymakamlık ve kültür ile turizm müdürlüğüyle iş birliği halinde olduklarını anlatan Dizdar, "İlçemizdeki tarihi yapıların ayakta kalması adına projeler yapıp restore ediyoruz. Bunlardan biri de ilçenin altında yer alan tüneller. Mimarisi ile öne çıkan bu tünellerin restorasyonu ve turizme açılması için proje hazırladık. Proje kabul edildi. Birkaç evrak işi kaldı. Bunlar da tamamlanınca çalışmaya başlayacağız ve bu görülmeye değer tünelleri turizme açacağız." diye konuştu.

Tünellerin mimarisinin ders olarak okutulabileceğini belirten Dizdar, "Asırlar önce o zamanın imkanlarıyla yapılmış bu tüneller, devasa yapıları günümüze kadar üstünde tutabilmiştir. O zamanın imkanlarıyla nasıl yer altına şelale oluşturulduğu, su giderlerinin ve kanalizasyon sisteminin nasıl ayrı ayrı dizayn edildiğini herkesin görmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Dizdar, ilçenin yılda 1,5 milyona yakın yerli ve yabancı turist ağırladığını, tünellerin açılmasıyla bu alanların da gezdirileceğini ve gizli kalmış mimarlık harikası yapıları onlara göstereceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haber
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor Haber
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor
'Türkiye'nin Vuhan'ı oldu' diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haber
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı Haber
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Haber
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
Akşener: Ben, Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan Cumhuriyet projesiyiz Haber
Akşener: Ben, Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan Cumhuriyet projesiyiz
Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı
Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu
İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı: Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı: Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
TBMM'nin açılışının 100. yılında İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 740 bini geçti
23 Nisan'ı Dominik'te kutlayan Survivor ekibi canlı yayında İstiklal Marşı'nı okudu
23 Nisan'ı Dominik'te kutlayan Survivor ekibi canlı yayında İstiklal Marşı'nı okudu
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi
Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi
Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı
Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı
Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için 'Bir iftar da benden' kampanyası başlattı
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı
Sefirin Kızı dizisinin oyuncusu Ömer Edip Tepeli baba oluyor
Sefirin Kızı dizisinin oyuncusu Ömer Edip Tepeli baba oluyor
Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor
Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor
Sunucu Seda Akgül, Erdoğan'ın çocuklarla buluşmasına sitem etti: Sosyal mesafeye uyulmadı
Sunucu Seda Akgül, Erdoğan'ın çocuklarla buluşmasına sitem etti: Sosyal mesafeye uyulmadı
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil
CNN International Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil
Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın
Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın
Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü
Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Donald Trump Fahrettin Altun Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Aslı Enver Deniz Seki Cengiz Kurtoğlu
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Loris Karius Lionel Messi Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Tbmm Çocuk 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Safranbolu'nun 4 asırlık "gizli tünelleri" turizme kazandırılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 11:25:24. #1.15#
title