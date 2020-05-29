Safranbolu'nun 224 yıllık tarihi camisinde cuma namazı heyecanı
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Safranbolu'nun 224 yıllık tarihi camisinde cuma namazı heyecanı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 224 yıl önce inşa edilen, ilginç yapılış öyküsü ve mimarisiyle de bilinen İzzet Mehmet Paşa Camisi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19/ tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından, ilk cuma namazı...

Safranbolu'nun 224 yıllık tarihi camisinde cuma namazı heyecanı
29.05.2020 14:41 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:41

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 224 yıl önce inşa edilen, ilginç yapılış öyküsü ve mimarisiyle de bilinen İzzet Mehmet Paşa Camisi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19/ tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından, ilk cuma namazı heyecanı yaşandı.

Padişah 3. Selim'in saltanatında 1794-1798'de sadrazamlık yapan İzzet Mehmet Paşa tarafından doğduğu ilçeye İstanbul'daki Nuruosmaniye Camisi'nin adeta küçük bir modeli olarak 1796 yılında inşa ettirilen cami, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kapılarını bir süre önce ibadete kapatmak zorunda kaldı.

Mihrabının üzerinde Padişah 3. Selim'in tuğrası olan, içindeki kalem işleri, bezemeleri, çok köşeli kalemi andıran minare gövdesinin yanı sıra külah ve alemiyle estetik unsurlar yansıtan, örtü elamanlarının dıştan kurşunla kaplanması özelliğiyle ilçedeki camiler içinde tek olan İzzet Mehmet Paşa Camisi'nde de uzun bir aradan sonra ilk cuma namazı kılındı.

Yapımının ardından caminin minaresi defalarca yıkılmasının nedeniyle minareyi yapabilene büyük para ödülü verileceği ve bir defa daha yıkılırsa ustanın boynunun vurulacağı ilan edilmesi, Yahudi bir minare ustası tarafından yeniden inşa edildikten sonra yıkılır korkusuyla parasını almadan kaçmasıyla başlayan, minareye bir şey olmayınca ustasına haber salınarak gelmesi sağlanan ve parasının ödenmesiyle devam eden yapılış öyküsü dilden dile anlatılan cami, ilçede en çok tercih edilen yerler arasında bulunuyor.

Namaz öncesi İlçe Müftülüğü tarafından kurban kesildi, dua edildi.

Dezenfekte edilen camide görev alan polis ekipleri, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralı konusunda uyardı.

Abdestlerini evlerinde alarak gelenlerin girişte ellerine dezenfektan sıkıldı, isteyenlere seccade ve maske dağıtıldı.

Seccadelerini sosyal mesafe kuralına göre seren vatandaşlar, uzun bir süre sonra cemaatle namaz kılmanın mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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