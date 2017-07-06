Safranbolu Muhtarlar Derneğinden Ürkmezer'e Ziyaret

Safranbolu Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Yavuz ve dernek yönetimi, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer'i ziyaret etti.



Ürkmezer, yaptığı açıklamada, ziyaretten dolayı teşekkür etti.



Muhtarların hizmetin ilk adımı olduğunu ifade eden Ürkmezer, şöyle konuştu:



"Mahalle veya köylerimizdeki eksikliklerin giderilmesi, gerekli makamlara bildirilmesi açısında ilk ağız muhtarlarımızdır. Bu nedenle bizler de gerek kaymakamlık gerekse belediye olarak kendileriyle istişareye devam ederek hizmetlerimize devam edeceğiz. Bir kez daha nazik ziyaretlerinden dolayı başkanımız nezdinde tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, görevlerin başarılar diliyorum."



Yavuz da Ürkmezer'e görevinde başarılar diledi.



Muhtarlar derneği olarak amaçlarının her daim Safranbolu'ya hizmet etmek olduğunu belirten Yavuz, gerek kaymakamlık gerekse belediye ile geçmişte olduğu gibi bu günde güzel hizmetlere beraber imza atacaklarına inandıklarını ifade etti.