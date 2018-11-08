Safranbolu Milli Eğitim Müdürü Gümüş'ten Ziyaret

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Safranbolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursları ziyaret etti.

Gümüş, ziyarette yaptığı konuşmada, özellikle öğrencilerin ve kursiyerlerin sosyalleşmesi, meslek edinmesi ve ev ekonomisine katkıda bulunması açısından bu kursların çok önemli olduğunu söyledi.

Eğitimin insan hayatında olmazsa olmaz bir unsur olduğunu ifade eden Gümüş, eğitim için belli bir yaşın olmadığını ve herhangi bir sebeple eğitimine devam edemeyen insanlar için Halk Eğitimi Merkezlerinin birer fırsat olduğunu, ayrıca bunun yanında insanların boş zamanlarını çeşitli alanlardaki kurslara devam ederek doldurabileceklerini belirtti.

Kursların açılmasında desteklerini esirgemeyen Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer'e teşekkür eden Gümüş, "Ayrıca SAKEM yetkililerine, yaptıkları çalışmalardan dolayı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sezai Öztaş'a, kurs öğretmenlerine ve kursiyerlere teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.