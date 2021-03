Safranbolu mezarlığındaki kaçak kazı iddiaları

Tuvalet çukuru için kazılan alandaki taşların tarihi eser olup olmadığı araştırılıyor

Mezar ustası Adnan Şen: "32 yıldır mezar kazıyorum, ben bir şey bulmadım"

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçe Şehir Mezarlığı'nda izinsiz kazı yapıldığı ve lahit bulunduğu iddiası üzerine Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Savcılık tarafından çalışma başlatıldı.

Safranbolu Mezarlığında görevli mezar ustası Adnan Şen, 32 yıldır mezar işi yaptığını ve bugüne kadar kazılan mezar yerlerinden doğal normal kesme yerli taşların çıktığını ifade etti.

Şen, belediyenin açtığı mezar kazma ihalesini Kastamonu'dan bir firmanın kazandığını kaydederek, "Buraya gelerek çalışmaya başladılar. Buraya bir konteynır koydular ve arkasında tuvalet çukuru açtılar. Kazdıkları çukurda merdiven tarzı bir şey bulunca bırakıp haber veriyorlar. İnceleme yapınca her şey ortaya çıkar ama ben tarihi eser olduğuna ihtimal vermiyor. Buranın her tarafında böylesi yerli kesme kaya var. Dün emniyetten, Kültür Varlıklarından ve belediyeden ekipler geldi. Kepçe ile alan genişletilerek kazıldı. İzinsiz kazı olduğunu da zannetmiyorum. Burada tuvalet çukuru için kazıldı ve merdivene benzeyen kesit olunca bırakmışlar. 32 yıldır bu işi yapıyorum. Ben kazmama rağmen hiçbir şey bulmadım. Aynı hep her yerden böyle yerel kesme taşlar çok çıkıyor. Tamamen sıradan bir taş bunlar" dedi.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı başvuru üzerine müze müdürlüğünden gelecek ekiplerin incelemesi sonrası ortaya çıkan taşla ilgili karar vereceği öğrenildi.

Başkan vekili Bakkal: "Dava açacağım"

Öte yandan Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal, ilçedeki Şehir Mezarlığı'nda yapıldığı iddia edilen kaçak kazıda işbirliği yaptığına dair yerel basında çıkan haberlere karşı suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Şehir mezarlığından izinsiz olarak yapılan kazı sonrası çıkartıldıktan sonra kaçırıldığı iddia edilen tarihi eserlerle ilgili olayda adı geçen Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal'da yazılı açıklamalarda bulundu.

Yerel basında ve sosyal medyadaki şehir mezarlığında kaçak kazı yapıldığına dair haberlerin asılsız olduğunu belirten Bakkal, kaçak kazı sonrası götürüldüğü iddia edilen tarihi eserlerden bilgisi olduğuna dair haberlerin iftira olduğunu söyledi.

Bakkal, asılsız haberlere karşı suç duyurusunda bulunacağını ifade ettiği açıklamasında, "Sosyal medyada şahsımla alakalı olarak gerçek dışı, mesnetsiz, komik ve maksatlı olarak hazırlanan iftiralar neticesinde yasal yollara başvuracağımı kamuoyuna saygıyla duyuruyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM