Safranbolu lokumunda kontrollü üretim
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Safranbolu lokumunda kontrollü üretim

Safranbolu lokumunda kontrollü üretim Lokumuyla ünlü Safranbolu ilçesinde lokum üreticileri Kurban Bayramı için hummalı çalışıyor UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Kurban Bayramı'nda ağızlar Safranbolu...

29.07.2020 16:19 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:25

Safranbolu lokumunda kontrollü üretim

Lokumuyla ünlü Safranbolu ilçesinde lokum üreticileri Kurban Bayramı için hummalı çalışıyor

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Kurban Bayramı'nda ağızlar Safranbolu lokumuyla tatlanacak.

3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan, Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan ilçede, Kurban Bayramı dolayısıyla lokum üreticileri hummalı çalışmalarını sürdürüyor.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda üretim yapamayan lokum üreticileri, Kurban Bayramı'nda bu açığı kapatmak istiyor.

Konaklarının yanı sıra lokumuyla da ünlü olan Safranbolu'da değişik ambalajlarla üretilen lokumlar, safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı gibi çeşitleriyle müşterilere sunuluyor.

Lokum üreticisi Erdinç Sezer, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramın'danki sokağa çıkma yasağından dolayı insanların gezme isteğinin daha da arttığını söyledi.

"Hazırlıklarımızı daha kontrollü programladık"

Havaların da çok güzel olduğunu ifade eden Sezer, "Bu süreç içerisine Kurban Bayramı'nda ciddi bir yoğunluk bekliyoruz. Fakat beklediğimiz yoğunluk otellerdeki rezervasyonlara baktığımızda çok fazla gözükmüyor. Bu da bize şunu düşündürdü. İnsanlar herhangi bir yer de konaklamadan günü birlik gezmeye çıkacaklar, dolaşacaklar, alışverişlerini yapacaklar Ankara'ya, İstanbul'a dönecekler ya da İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimiz köylerine gelecekler Kurban Bayramı'nı geçirecekler, kurbanını kesecekler sonra yaşadıkları şehre geri dönecekler" dedi.

İnsanların taleplerine anlık cevap verebilecek kontrollü bir üretim yaptıklarını aktaran Sezer, şunları kaydetti:

"Bu sene geçen seneleri aramayacağız. Ramazan Bayramı ile karşılaştırırsak bizi biraz rahatlatacak. Turizm biraz hareketlenmeye başladı. Ama Kurban Bayramı'nın çok da sıcak bir dönene denk gelmesinden dolayı insanların Ege, Akdeniz'i tercih edeceklerini unutmamız gerekir. O yüzden biz hazırlıklarımızı daha kontrollü, insanların taleplerine anlık cevap verebilecek şekilde programladık."

Arefe günü Kurban Bayramı'nın yoğun olup olamayacağının anlaşılacağını belirten Sezer, "Bizler gerekli tedbirleri aldığımız, sosyal mesafeyi koruduğumuz sürece bu sıkıntıları yaşamayacağımızı düşünüyorum. Normalleşme süreci biraz bizim alacağımız tedbirlerle alakalı. İkinci dalgayı yaşayıp yaşamayacağımız bize bağlı" diye konuştu.

Safranbolu lokumunda kontrollü üretim

Kaynak: İHA

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