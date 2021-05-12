Safranbolu lokumu online satış ile üretimlerini sürdürüyor
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Safranbolu lokumu online satış ile üretimlerini sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - Haberler | Ekonomi

- Safranbolu lokumu online satış ile üretimlerini sürdürüyor Lokum üreticisi Kurban'a normal hizmete dönmeyi arzuluyor UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Ramazan Bayramı'nda ağızlar Safranbolu lokumuyla tatlanacak.

- Safranbolu lokumu online satış ile üretimlerini sürdürüyor

Lokum üreticisi Kurban'a normal hizmete dönmeyi arzuluyor

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Ramazan Bayramı'nda ağızlar Safranbolu lokumuyla tatlanacak.

3 bin yıllık bir geçmişe sahip olan, Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı'nın parmak izi" olarak adlandırılan ilçede, Ramazan Bayramı dolayısıyla lokum üreticileri kontrollü üretim yaparak, ürünlerini online satış üzerinden ülkenin dört bir köşesine ulaştırıyor.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle üretimlerini kontrolü bir şekilde sürdüren lokum üreticileri, online satış ile ürünlerini, Türkiye'nin dört bir köşesine ulaştırıyor.

Konaklarının yanı sıra lokumuyla da ünlü olan Safranbolu'da değişik ambalajlarla üretilen lokumlar, safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade ve fıstıklı gibi çeşitleriyle müşterilere sunuluyor.

Gıda Mühendisi Eda Yetimoğlu

2 yıldır Ramazan Bayramlarının kendileri için olumsuz geçtiğini, pandemiden kurtularak gelecek bayramlarda eskisi üretimlerinin yoğunlaşmasını arzuladıklarını söyledi.

Safranbolu'daki şubelerden ilçe halkına ve Online satış ile ülkenin diğer yerlerine gönderdiklerini de anlatan Yetimoğlu, " Online satışımız çok yoğun. Ülkenin her tarafından talep oluyor. Hediye gönderen oluyor. Pandemide her sektörde olduğu gibi bizim içinde online satış çok ön plana çıktı. Önceden bayramlarda 50 - 60 ton üretim olurdu. İnşallah gelecek yıl pandemiden kurtulmuş bir vaziyette tam kapasite hizmet veririz. Geçen yıl kurban Bayramı çok verimli geçmişti, inşallah bu yılda pandeminin daha da azalarak illerin daha yoğun olacağını düşünüyoruz.

Safranbolu lokumu online satış ile üretimlerini sürdürüyor
Safranbolu lokumu online satış ile üretimlerini sürdürüyor
Safranbolu lokumu online satış ile üretimlerini sürdürüyor
Safranbolu lokumu online satış ile üretimlerini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM

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