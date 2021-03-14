Safranbolu konaklarındaki 'kim geldi penceresi' görenleri hayrete düşürüyor
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Safranbolu konaklarındaki 'kim geldi penceresi' görenleri hayrete düşürüyor

14.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:47

Safranbolu konaklarındaki 'kim geldi penceresi' görenleri hayrete düşürüyor Osmanlı kültürünün yaşatıldığı Karabük'ün dünyaca ünlü ilçesi Safranbolu'da 250 yıl önce konaklara tasarlanan 'Kim geldi penceresi' görenleri hayrete düşürüyor.

Safranbolu konaklarındaki 'kim geldi penceresi' görenleri hayrete düşürüyor

KARABÜK - Osmanlı kültürünün yaşatıldığı Karabük'ün dünyaca ünlü ilçesi Safranbolu'da 250 yıl önce konaklara tasarlanan 'Kim geldi penceresi' görenleri hayrete düşürüyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi ilçeye gelenlerin uğrak yerlerinden olan konakları ihtişamıyla büyülüyor. Ziyaretçiler, kafesli bir üslupla ahşaptan yapılı olan ve içeriden bakanın görülmeden, eve kimin geldiğini görülmesini sağlayan 'Kim geldi penceresini görünce hayrete düşüyor. İmam Akbulut, sahibi olduğu 250 yıllık Akbulut Konak'ta bulunan bu pencereyi anlatarak, "Bu pencere aslında şu anda kapı dürbünü, kamera sistemi veya görüntülü diyafon diyebiliriz. Kapıdaki kişi dar kafesli olan bu pencereden bakan kişiyi göremiyor." dedi.

Akbulut, uzun yıllardır kapalı olan bu pencereyi 4 yıl önce restorasyonunu yaptırdıkları konakla birlikte hizmete açtıklarını ve misafirlerine bu pencereden 'Hoş geldin' dediklerini kaydederek, "250 yıl önce hem mimar hem ustalarımız, kapımıza zili hem de görsel olarak 'kim geldi penceresi' yaparak geleneksel Türk evlerine bu sistemi kazandırmışlar. Kapı tokmağını zil olarak kullanmışız. Ev halkı kimin geldiğini 'Kim geldi penceresinden görüp ona göre kapıyı açıyor. Erkek misafir geldiyse erkek, kadın misafir geldiyse kadın tarafından karşılanıyor. Onun içinde bir özellik aslında. Eğer istenmeyen, yabancı bir kişiyse o zaman kapı açılmıyor." diye konuştu.

Akbulut, pencereden bakanın görülmediğine dikkat çekerek, "İnce ayrıntılarıyla düşünülmüş bir olay. Bu pencereye aslında şu anda kapı dürbünü, kamera sistemi veya görüntülü diyafon diyebiliriz. Kapıdaki kişi dar kafesli olan pencereden bakan kişiyi göremiyor. Konağa gelen ziyaretçilerimize 'Kim geldi penceresini anlattığımda hayretler içerisinde kalıyorlar. Yurt dışından gelenler ise ilginç olarak karşılıyor." İfadelerine yer verdi.

Safranbolu konaklarındaki 'kim geldi penceresi' görenleri hayrete düşürüyor
Safranbolu konaklarındaki 'kim geldi penceresi' görenleri hayrete düşürüyor
Safranbolu konaklarındaki 'kim geldi penceresi' görenleri hayrete düşürüyor
Safranbolu konaklarındaki 'kim geldi penceresi' görenleri hayrete düşürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM

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