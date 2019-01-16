Safranbolu Konakları Beyaz Örtüyle Kaplandı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışıyla tarihi konaklar beyaz örtüyle kaplandı.

Kent genelinde dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden kar yağışı, tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu'da da etkili oldu.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprülerin bulunduğu ilçede, karla kaplanan tarihi yapılar güzel görüntüler oluşturdu.

Hıdırlık Seyir Tepesi sorumlusu Olcay Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun kar yağışıyla güzel bir görünüme kavuştuğunu ifade ederek, "Kar yağışı genelde Hıdırlık Tepesi'nden daha güzel görünüyor çünkü Safranbolu'ya hakim bir tepe burası. Yabancı turistlerin uğrak yeri olduğu için sabah erken saatlerde gelip çekim yaptılar. Tarihi konaklar da kartpostallık görüntüye bürünüyor." diye konuştu.

İlçede esnaflık yapan Mustafa Doğan da kar yağışıyla tarihi konakların güzel bir görüntü oluşturduğunu aktararak, bunun turistlerin de ilgisini çektiğini kaydetti.

Kaynak: AA