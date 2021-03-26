Safranbolu konakları 45 gün sonra beyaz örtüyle kaplandı
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Safranbolu konakları 45 gün sonra beyaz örtüyle kaplandı

İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - Haberler | Güncel

Safranbolu konakları 45 gün sonra beyaz örtüyle kaplandı Karabük'te etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor Karabük'ün Safranbolu ilçesi güne yoğun kar yağışı ile başladı.

Bolu Dağı'nda tipi etkili oluyor! Kar kalınlığı 40 cm'ye ulaştı
Bolu Dağı'nda tipi etkili oluyor! Kar kalınlığı 40 cm'ye ulaştı

Safranbolu konakları 45 gün sonra beyaz örtüyle kaplandı

Karabük'te etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesi güne yoğun kar yağışı ile başladı. Sabah saatlerinde başlayan ve devam eden kar yağışı sonrası tarihi Safranbolu konakları da beyaz örtü ile kaplandı.

Osmanlı'dan kalan tarihi mimarisi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Safranbolu'da kar yağışı etkili oluyor. En son Şubat ayında beyaz örtü ile kaplanan tarihi kent 45 gün sonra yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Tarihi konaklar kartpostallık görüntü oluşturdu.

Kar yağışı sürücülere de zor anlar yaşattı. Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar etkisini artırarak devam ediyor. Sürücülerin zor anlar yaşadığı yolda karayolları ekipleri olası bir kazaya karşı yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, Eskipazar ilçesinden geçen ve İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunun 1325 rakımlı Kemikli rampalarında da etkili oluyor.

Safranbolu konakları 45 gün sonra beyaz örtüyle kaplandı
Safranbolu konakları 45 gün sonra beyaz örtüyle kaplandı
Safranbolu konakları 45 gün sonra beyaz örtüyle kaplandı
Safranbolu konakları 45 gün sonra beyaz örtüyle kaplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM

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