Safranbolu Kaymakamlığından "Vefa Projesi" Safranbolu Kaymakamlığı tarafından "Safranbolu Vefa Projesi" hayata geçirildi.

Safranbolu Kaymakamlığı tarafından "Safranbolu Vefa Projesi" hayata geçirildi.

Safranbolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından özbakım, sağlık hizmetlerine ve istihdama yönelik hayata geçirilen "Safranbolu Vefa Projesi" kapsamında, yaşlıların, tek başlarına gideremedikleri ihtiyaçları yerine getirilerek yardımcı olunacak ve onların yaşam kalitesi yükseltilecek.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, proje kapsamında ilçede ikamet eden 4 vatandaşın iş imkanına kavuşmasını sağladıklarını söyledi.

Bakıma muhtaç olan bireylerin temel gereksinimlerinin karşılanmasının yanında, onların sosyal ilişkilerini geliştirmek ve yalnız olmadıklarını hissettirmek gibi birçok amaca hizmet ettiğini ifade eden Ürkmezer, "Sosyal devlet ilkesinin işlerliğini ortaya çıkartan, dezavantajlı vatandaşların yalnız olmadıklarını hissettiren, önemli bir projeye daha imza attık. Yalnız yaşayan, bakıma muhtaç yaşlı, engelli veya sosyal yetersizliği olan vatandaşlarımızın, en temel gereksinimlerini gidermeye yönelik, yaptığımız proje ile devletin şefkatli elinin her zaman vatandaşlarının üzerinde olduğunu hissettirdik. Projemizin diğer bir özelliği de iş imkanıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan istihdam seferberliğine de katkı sağlayan projemiz, iş imkanı ile sosyal risk tehdidini ortadan kaldıracaktır. Mali ve sosyal yönden sürdürülebilir olan projemiz, aile ve kişileri üretime katarak, bir nevi yardım alanı yardım eden konumuna çıkarmaktadır. Devlet ve millet kaynaşmasının zirve yaptığı şu günlerde çok yönlü olarak geliştirdiğimiz vefa projemizle, muhtaç vatandaşlarımıza el uzatırken, istihdama da katkı sağlamının mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA