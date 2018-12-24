Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer, Talepleri Dinledi

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, halıkın taleplerini dinledi.

Ürkmezer, Safranbolu Belediye Meclisi Salonunda "halk günü" toplantısı yaptı.

Toplantıya katılan ilçe halkıyla tek tek görüşen Ürkmezer, onların talep ve şikayetlerini dinledi.

Ürkmezer, yaptığı açıklamada, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinlemek, çözüm yolu bulmak üzere "halk günü" toplantıları uygulamasını başlattıklarını hatırlattı.

Safranbolu'ya en güzel, en iyi hizmeti verebilmek ortak paydasında buluştuklarını ifade eden Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Safranbolulular, Osmanlı'dan aldıkları misafirperverlik ve aile terbiyesini hayatın her alanında yansıtıyor. Bizler de bu iyi niyet, anlayış ve destek karşısında devletimizin de bizlere verdiği destek ve yetki çerçevesinde tüm mesai arkadaşlarımla birlikte en iyiyi vermeye gayret gösteriyoruz. Yine ilk günden bu yana bizlerden destek ve dualarını esirgemeyen değerli Safranbolu halkına teşekkür ediyor, Safranbolu için çalışmaya ara vermeden devam edeceğimizi belirtiyorum."

Kaynak: AA