Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer Muhtarlarla Buluştu

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.



İlçe Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Ürkmezer, bu tür toplantıları sıklıkla gerçekleştirdiklerini söyledi.



Amaçlarının Safranbolu'ya daha iyi hizmet verebilmek olduğunu ifade eden Ürkmezer şöyle devam etti:



"Gerek kaymakamlık gerekse belediye olarak bu yıl içerisinde neler yapıldı, gelecek yıl neler yapılacak bunların muhasebesini ve planlarını yapmaya başladık. Ben biliyorum ki, siz değerli muhtarlarımızda mahalle ve köyleriniz için var gücünüzle çalışıyor, hizmet alabilmek için çabalıyorsunuz. Safranbolu'nun huzurlu bir kent.



Bu böyle diye bizler iyi niyetli vatandaşlarımız korumayı bırakacağız anlamına gelmiyor. Gerekli her türlü kontrolü arkadaşlarımız yapıyorlar. Şimdiye kadar kötü bir sonuç gelmedi. Bu nedenle huzurlu bir ortamda görev yapmamız için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan ve bunu sağlayan emniyet güçlerimize ile jandarmamıza teşekkür ediyorum."



Toplantıda, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çalışır, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Özden, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Şahin, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Emre de, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.