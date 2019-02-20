Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer'e Ziyaret

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Kaymakamı Serkan Keçeli, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer'i ziyaret etti.

Ürkmezer, burada yaptığı konuşmada, ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Safranbolu'nun ülke açısından önemli bir kent olduğunu ifade eden Ürkmezer, "Bizler de görev yaptığımız süre zarfında en iyiyi nasıl yapabiliriz çabasındayız. Çünkü Safranbolu bunu hak ediyor." diye konuştu.



Safranbolu'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Keçeli, şunları kaydetti:

"Bu güzel ilçe hem ülkemiz hem de bölgemiz için kültürü, tarihi ve doğal yapısıyla büyük önem taşımakta. Gerçekleştirilen çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Sayın kaymakamımız da güzel projelere imza attılar. Ben bölgemiz adına, vermiş olduğu hizmetlerden ve misafirperverliğinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA