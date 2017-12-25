Safranbolu Kaymakamı Ürkmezer'den Ziyaret

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM) Esentepe ve Yukarı Tokatlı şubelerini ziyaret etti.



Ürkmezer, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, SAKEM şubelerinde yabancı dilden resme, tel kırmadan tasarıma kadar pek çok alanda kursların verildiğini söyledi.



SAKEM'in Safranbolu için önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Ürkmezer, şunları kaydetti:



"Burada insanlarımız hobi kurslarının yanı sıra mesleki kurslarda alıyor. Hem el becerilerini ilerletiyor hem de aile bütçelerine katkı sağlama fırsatı yakalıyorlar. Yine ziyaretlerimiz esnasında kursiyerlerimizin memnuniyeti bizlere yansıyor. Hali ile bizleri mutlu ediyor. Kurslarda birbirinden güzel eserler ortaya çıkıyor ve dönem sonunda çok güzel kişisel sergilerle karşılaşıyoruz. Kursiyerlerimize başarılar diliyor, SAKEM ekibimizi tebrik ediyorum."