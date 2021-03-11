Safranbolu Kaymakamı Türköz'den şehit ailesine ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Safranbolu Kaymakamı Türköz'den şehit ailesine ziyaret

11.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:13
Safranbolu Kaymakamı Türköz'den şehit ailesine ziyaret

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, 1993'te İzmir'in Bergama ilçesinde şehit olan Yüksel Şahin'in ailesini ziyaret etti.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, 1993'te İzmir'in Bergama ilçesinde şehit olan Yüksel Şahin'in ailesini ziyaret etti.

Danişment köyündeki ziyarette Kaymakam Türköz'e, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Aydın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Yusuf Özyavuz ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Filyasyon ve Aşı Koordinatörü Didem Ekiz eşlik etti.

Yüksel Şahin ve tüm şehitler, İlçe Müftüsü İsmail Temur tarafından okunan dualarla anıldı.

Kaymakam Türköz, yaptığı açıklamada, şehit ailelerinin vatan için canını feda eden şehitlerin emaneti olduğunu söyledi.

Kendilerine düşen görevin şehitlerin emanetlerine sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Türköz, "Şehit ailelerinin ihtiyaç duydukları her anda devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olacağız. Bu sorumluluk bilinciyle ailelerimize ziyaretlerimize devam edeceğiz. Bugün de şehidimizin anne babası Emine teyze ve Mehmet amcayı ziyaret ettik. Kıymetli büyüklerimizin bizleri gördüklerindeki sevinçleri en büyük mutluluğumuzdur. Bize kapılarını açan kıymetli değerlerimize teşekkür ediyor, sağlıklı ömürler diliyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Cahit Özkan Fahrettin Altun
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Rasim Öztekin
Spor Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ali Şansalan Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Safranbolu Kaymakamı Türköz'den şehit ailesine ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 17:14:53. #1.15#
title