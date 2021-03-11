Safranbolu Kaymakamı Türköz'den şehit ailesine ziyaret

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, 1993'te İzmir'in Bergama ilçesinde şehit olan Yüksel Şahin'in ailesini ziyaret etti.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, 1993'te İzmir'in Bergama ilçesinde şehit olan Yüksel Şahin'in ailesini ziyaret etti.

Danişment köyündeki ziyarette Kaymakam Türköz'e, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Aydın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Yusuf Özyavuz ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Filyasyon ve Aşı Koordinatörü Didem Ekiz eşlik etti.

Yüksel Şahin ve tüm şehitler, İlçe Müftüsü İsmail Temur tarafından okunan dualarla anıldı.

Kaymakam Türköz, yaptığı açıklamada, şehit ailelerinin vatan için canını feda eden şehitlerin emaneti olduğunu söyledi.

Kendilerine düşen görevin şehitlerin emanetlerine sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Türköz, "Şehit ailelerinin ihtiyaç duydukları her anda devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olacağız. Bu sorumluluk bilinciyle ailelerimize ziyaretlerimize devam edeceğiz. Bugün de şehidimizin anne babası Emine teyze ve Mehmet amcayı ziyaret ettik. Kıymetli büyüklerimizin bizleri gördüklerindeki sevinçleri en büyük mutluluğumuzdur. Bize kapılarını açan kıymetli değerlerimize teşekkür ediyor, sağlıklı ömürler diliyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu