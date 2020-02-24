Safranbolu ilçesinde esnafın dua geleneği
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Safranbolu ilçesinde esnafın dua geleneği

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sanayi esnafı işlerine dua ederek başladı.

24.02.2020 12:54 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:54
Safranbolu ilçesinde esnafın dua geleneği

'ün ilçesinde sanayi esnafı işlerine dua ederek başladı.

Safranbolu Belediye Başkanı , dua sonrası yaptığı konuşmada, pazartesi dualarının güzel bir gelenek olduğunu belirterek, "Haftanın kazasız, belasız, hayırlı kazançlar getirmesi dileği ile duamızı ettik. Bu vesile ile tüm esnafımıza bereketli bir hafta diliyorum." dedi.

Duaya, Safranbolu Belediye Başkan Yardımcı Ahmet Şahin ile sanayi esnafı katıldı.

Kaynak: AA
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