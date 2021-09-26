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Safranbolu hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Kültür Sanat

Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesinde, hafta sonunu fırsat bilen tatilciler dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesinde, hafta sonunu fırsat bilen tatilciler dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Unesco Dünya Mirası Listesi'nde bulunan ve kültür turizminin önemli noktalarından olan tarihi ilçe, farklı şehirlerden ziyaretçi akınına uğradı.

Arnavut kaldırımlı sokakları ve müzeleri gezen, seyir teraslarına çıkan ziyaretçiler, han ve genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanmış, estetik biçimde şekillendirilmiş konaklarda keyifli vakit geçirdi.

Kafe ve restoranlarda yöresel lezzetlerden de tadan ziyaretçiler, lokum satış yerleri ile hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yaptı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AA muhabirine, tarihi ilçenin her mevsim ayrı güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

İlçenin yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördüğünü belirten Köse, özellikle hafta sonları yoğunluk yaşandığını bildirdi.

Köse, salgın öncesi yılda 1 milyonu aşkın turisti ağırladıklarını anımsatarak, eski günlere yavaş yavaş geri dönülmeye başlandığını kaydetti.

Özellikle Karabük Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler ve ailelerin gelmesiyle tarihi ilçede ayrı yoğunluk olduğunu anlatan Köse, "Bu hafta sonu Safranbolu'muza yerli ve yabancı turistlerin ilgisi çok oldu. Bu durum esnafımızın yüzünü güldürdü. İnşallah devamı gelir." dedi.

Safranbolu hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı

Safranbolu hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı

Safranbolu hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı

Safranbolu hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı
AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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