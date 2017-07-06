Safranbolu Evlerinin Örnek Alındığı Mahalle İlgi Görüyor

Safranbolu evleri örnek alınarak binaları boyanan Ordu'nun Mesudiye ilçesine bağlı Yeşilce Mahallesi, yerli ve yabancı turistlerin sık ziyaret ettiği yerlerden biri oldu.



Ordu'nun büyükşehir olmasının ardından beldeden mahalleye dönüşen 450 haneli Yeşilce, bölgeye tur düzenleyen acentelerin de uğrak yeri oldu. Bin 600 nüfuslu Yeşilce Mahallesi, Ordu Valiliğinin turizme yönelik çalışmalarının ardından Arap turistlerin de ziyaret ettiği mekanların başında gelmeye başladı.



Safranbolu evleri örnek alınarak bütün binalarının çatıları kırmızıya, dış cepheleri de beyaza boyanan Yeşilce'ye olan ilgi daha da arttı. Yeşilce, çeşitli kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.



"Ordu'ya gelen turist burayı görmek istiyor"



Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mesudiye ilçesine bağlı Yeşilce Mahallesinin çok şirin bir yer olduğunu dile belirterek "Yeşilce son yıllarda en çok ziyaret edilen bölgelerimizden birisi oldu. Ordu'ya gelen yerli ve yabancı turistin bir bölümü mutlaka burayı görmek istiyor." dedi.



Yemyeşil bir doğanın içerisinde yer alan ve ortasından dere akan Yeşilce'nin Ordu'nun yeni turizm markalarından biri olmaya hazır olduğunu ifade eden Toparlak, şöyle konuştu:



"Evlerin duvarları beyaza, pencere pervazları kahverengiye, çatısı kiremit kırmızısına boyanan bu mahallemiz uzaktan bakıldığında muhteşem bir görsellik sunuyor. İnsanlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Buraya giden herkes fotoğraf çektirmeden dönmüyor."



"Çalışmalar meyvelerini almaya başladı"



Hayvancılıkla geçinen mahallelinin gösterilen ilgiden hayli memnun olduğunu dile getiren Toparlak, "Safranbolu evleri örnek alınarak yapılan çalışmalar meyvelerini almaya başladı. Yeşilce önümüzdeki yıllarda da bölge turizmine çok önemli katkı sağlayacaktır." dedi.



Toparlak, Yeşilce'nin çeşitli festival ve kültürel etkinliklere de ev sahipliği yaptığına işaret ederek "En sonra Ordu'da düzenlenen Vosvos Şenliği kapsamında 200'e aşkın vosvos tutkunu burada etkinlik düzenlendi. Benzer etkinliğin ilerleyen süreçte de devam etmesi bekleniyor." dedi.



Toparlak, birlik ve beraberlik içerisinde mahallelerine sahip çıkan Yeşilcelileri de kutlayarak mahalle sakinlerinin büyük bir dayanışma örneği sergileyerek evlerinin tamamını tek renge boyadığını, bu davranışın örnek teşkil ettiğini kaydetti.