Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Muammer Dumaner yeniden seçildi
Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Muammer Dumaner tekrar seçildi.
Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına Muammer Dumaner tekrar seçildi.
Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağanüstü Genel Kurulu ilçedeki bir düğün salonunda yapıldı.
Seçimlerde Dumaner aldığı 564 oyla yeniden başkan seçildi. Diğer adaylar Osman Kesici 349, Semra Uz ise 164 oy aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu