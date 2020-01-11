Safranbolu Dedeoğlu Camisi ibadete açıldı
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Safranbolu Dedeoğlu Camisi ibadete açıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan Dedeoğlu Camisi ibadete açıldı.

11.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:50
Safranbolu Dedeoğlu Camisi ibadete açıldı

'ün ilçesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan Dedeoğlu Camisi ibadete açıldı.

1970 yılında bir hayırsever tarafından inşa ettirilen Dedeoğlu Camisi'nin, 2017 yılında yaptırılan analizler sonucunda depreme dayanıksız olduğu kararına varıldı.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ihale sonucu bir inşaat firması tarafından yıkılan cami, 1,5 yıl süren inşaat çalışmasının ardından yeniden ibadete açıldı.

Kaynak: AA
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