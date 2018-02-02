Safranbolu'dan Mehmetçik'e "Kıtır" Desteği

Afrin bölgesinde teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e Safranbolu'dan "kıtır" gönderildi.

Safranbolu Belediyesi bünyesindeki Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi'nde (SAKEM) hazırlanan 2 bin 200 paket Safranbolu kıtırı, sınır birliğine ulaştırılmak üzere kargoya verildi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afrin'de teröre karşı savaşan, her geçen gün çok daha büyük başarılarla onları yok eden Mehmetçik'e destek olmak amacıyla SAKEM eğitmenleri ve gönüllü kadınların kıtır yaptığını söyledi.

Kalpleriyle ve dualarıyla Mehmetçik'in yanında olduklarını belirten Ürkmezer, "Kalbimizle dualarımızla Mehmetçik'in yanındayız. İnşallah bu terör belasını en kısa zamanda defedecekler ve büyük Türk milleti olarak, bu birlik ve beraberlik ruhu içerisinde her zaman bu tür belalara karşı zaferler kazanmaya devam edeceğiz. Safranbolu Belediyesi olarak küçük bir katkı sağlamış olursak kendimizi mutlu addederiz. Bu uğurda şehit olan evlatlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun." diye konuştu.

SAKEM mutfak eğitmenlerinden Zeynep Küskü de Türkiye'yi tehdit eden unsurları bertaraf etmek üzere canlarını ortaya koyan Mehmetçiklere bir nebze olsun destek olmak istediklerini belirtti.

SAKEM mutfak ekibi ve gönüllü kadınların bir araya gelerek Mehmetçik için tazeliğini ve lezzetini uzun süre muhafaza eden Safranbolu kıtırı yapmaya karar verdiklerini aktaran Küskü, şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki Safranbolu kıtırı onlara inşallah şifa olacaktır. Badem, fındık, fıstık ve unla yapılan ürünümüz tazeliğini uzun süre muhafaza edebilmektedir. Biz bunları Mehmetçiğimiz için dualarla yaptık. İnşallah şifa olsun. Bizler onurla gururla hazırladık. Askerlerimizi düşünürken oldukça duygusal anlar da yaşandı. İnşallah desteğimizin devamını da getirmeyi düşünüyoruz."