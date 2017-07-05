Safranbolu'dan Kısa Kısa

Safranbolu Belediyesi Park ve Bahçeler Amirliği ekipleri tarafından caddelere çiçek ekildiği bildirildi.



Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Safranbolu'nun çeşitli yerlerinde çiçeklendirme çalışması yapımının devam ettiğini söyledi.



Tarihi dokusu ile en çok merak edilen ve ziyaret edilmek istenen Safranbolu'muzda yeşil alan ve çevre düzenlemelerinin devam edeceğini ifade eden Ürkmezer, amaçlarının yeşillikler içinde bir ilçe meydana getirmek olduğunu belirtti.



Asfalt çalışması



Safranbolu Belediyesi tarafından Sadir Artunç Caddesi'nde başlatılan asfalt çalışması tamamlandı.



Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, belediye olarak vatandaşların memnuniyeti ve mağdur olmamaları açısından çalışmaların ara verilmeden sürdüğünü kaydetti.



Bazı yollarda yoğun yağmur nedeniyle çalışma yapılması gerektiğini aktaran Ürkmezer, çalışmaları gece gündüz demeden hızla gerçekleştirdiklerini ifade etti.