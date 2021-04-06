Safranbolu'dan kısa kısa

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde bulunan yeni nesil ve dijital kütüphaneciliği de içinde barındıran kütüphaneye, Merkezefendi, Beykoz ve Çankaya belediyelerinde kitap desteği geldiği bildirildi.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde bulunan yeni nesil ve dijital kütüphaneciliği de içinde barındıran kütüphaneye, Merkezefendi, Beykoz ve Çankaya belediyelerinde kitap desteği geldiği bildirildi.

Aralarında dünya ve Türk edebiyatı klasiklerinin de bulunduğu kitapların gönderildiğini belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediyeler arası kitap dayanışmasının önemine vurgu yaptı.

Özellikle gençlerin araştırmalarına ve okumalarına zengin içerik sunan kütüphanenin kısa süre sonra halkın hizmetinde olacağını ifade eden Köse, "Gelecek nesillere emanet edeceğimiz kütüphanemize bağış yapan ve destek olan belediyelerimize ve tüm bağışçılarımıza sonsuz şükranlarımı sunarım." dedi.

İDO'da Safranbolu tanıtıldı

Safranbolu'nun tanıtımı için İstanbul Deniz Otobüslerinde (İDO) ilçenin tanıtım filmlerinin gösterildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 51 gemi, 15 terminal ve 750 ekranda günde ortalama 150 bin yolcunun taşındığı gemilerde, Yenikapı-Pendik-Yalova-Bandırma yolcularının Safranbolu'nun her gün 600 kez yayınlanan tanıtım filmlerini izlediği belirtildi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kentin daha geniş kitleler tarafından tanınması için dergiler ve ulusal kanallar dışında toplu yolcu taşımacılığı sektöründe de tanıtımların yapılmasının sağlandığını ifade etti.

Safranbolu'ya daha fazla turist çekmeyi amaçladıklarını vurgulayan Köse, şunları kaydetti:

"Turizm kenti Safranbolu'muzun en önemli gelir kaynağı olan turizm sektörü, son bir yıldır durma noktasına geldi. Turizm sadece Türkiye'nin değil, tüm dünya ülkelerinin bacasız sanayisidir ve bu sektörden milyonlarca insan ekmek yiyor. İçinde bulunduğumuz sıkıntılı süreç tüm turizm camiasını yormuş durumda. Biz de belediye olarak şehrimizin tanıtımını her platformda yaparak, şehrimizde daha fazla turist ağırlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu