Safranbolu'dan kısa kısa

15.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:36

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Tarihi Çarşı bölgesinde 17 Şubat'ta su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamada, "17 Şubat Pazartesi günü Tarihi Çarşı bölgesinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı bakım ve onarım çalışması nedeniyle su kesintisi gerçekleşecektir. Önlemlerin alınması ve mağdur kalınmaması için vatandaşlarımızın tedbir almaları ilanen duyurulur." denildi.

Albay Başkök'ten Başkan Köse'ye ziyaret

125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Kıdemli Albay Hasan Başkök, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi makamında ziyaret etti.

Başkan Köse, ziyarette yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların ve askeriyenin önemli bir sorun haline gelen arıtma sorununun çözüme kavuşmasından dolayı mutluluğunu ifade ederek Albay Başkök'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Köse, "Uzun zamandır kanalizasyon arıtma sistemi ile ilgili 125. Jandarma Eğitim Alayı ve 15 Temmuz Mahallesi sakinlerinin ortak sorunu belediyemizin hat yenileme çalışması ile atık su arıtma tesisine ilave edilerek çözüme kavuştu." dedi.

Kaynak: AA