Safranbolu'dan kısa kısa

28.12.2019 09:44 | Son Güncelleme: 28.12.2019 09:44

Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçe sınırları içerisinde çevre kirliliği oluşturan araçlarla ilgili işlem yaptı.



Müdürlükten yapılan açıklamada, Zabıta biriminin olarak tüm birimlerle birlikte ilçenin daha temiz ve düzenli olması için çalıştığı belirtildi.

Bu anlamda rutin denetimlerin yanı sıra kullanılmaz hale gelen ve çevre kirliliği oluşturan araçların kaldırılması için araç sahiplerine gerekli uyarı ve tebligat yapıldığı aktarılan açıklamada, "Verilen süre bitiminde yapılan kontrollerde bazı iş yeri sahiplerinin kendi imkanlarıyla hurda niteliğindeki araçları kaldırdıkları görülmüştür. İkazlara rağmen hurda araçlarını kaldırmamakta ısrar edenlere ise gerekli işlemler uygulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Başkan Köse'den Yücel Huzurevine ziyaret

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Valisi Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel ve Safranbolu Kent Konseyi Kadın Meclisi ile birlikte Karabük Yücel Huzurevini ziyaret etti.

Yeni yıl eğlencesinin yapıldığı programda konuşan Başkan Köse, huzurevi sakinleriyle çok güzel dakikalar geçirdiklerini aktararak, "Hepsi hayat dolu ve çok kıymetli insanlar. Onlar, geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Bu vesile ile bir kez daha her zaman yanlarında olacağımızı hatırlatıyor, tüm yaşlılarımıza yeni yılın sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum." dedi.

Başkan Köse restorasyon çalışmalarını inceledi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Tarihi Çarşı'da devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Tüm çalışmaların standartlara uygun şekilde devam ettiğini belirten Köse, "Tüm çabamız Safranbolu'yu çok daha yaşanılır bir kent haline getirmektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA