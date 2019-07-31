Safranbolu'dan kısa kısa

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, tatbikat ve eğitimlerine devam ediyor.

İtfaiye bahçesinde yapılan tahliye, kurtarma ve söndürme tatbikatlarının ardından itfaiye personeli, özel hazırlanan parkurda hız ve dayanıklılık eğitimi aldı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İtfaiye Müdürlüğümüz profesyonel ekibi ve çalışma anlayışı ile pek çok alanda örnek gösterilebilir. Yalnızca ilçemizde değil bölgemizde çıkan yangınlara da çok kısa sürede müdahale edebilen personelimiz diğer yandan tedbiri elden bırakmayarak personel ve beraberinde okullarda da eğitimleri aksatmıyorlar. Özverili çalışmalarından dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor, öğrencilerimize ve personelimize kolaylıklar diliyorum." dedi.

Başkan Köse muhtarlarla buluştu

Safranbolu Belediye Başkanı Köse'nin talimatıyla başlatılan ve her ayın sonunda gerçekleşecek olan muhtarlar toplantısının ilki yapıldı.

Safranbolu Belediyesi Yüzme Havuzu Tesisleri'nde yapılan toplantıya, Başkan Köse'nin yanı sıra belediye başkan yardımcıları Halil Bakkal ve Ahmet Şahin, belediye meclis üyesi Mehmet Baki Duvan, belediye müdür ve amirleri ile muhtarlar katıldı.

Muhtarların kendi mahalleleriyle ilgili sorunları ve mahalle sakinlerinin taleplerini ilettiği toplantıda konuyla ilgili müdür ya da amire gerekli notları aldırarak talimat veren Köse, her ayın sonunda düzenli olarak gerçekleştirilecek olan bu toplantıların Safranbolu'da özellikle hizmet anlamında bütünlüğü sağlayacağını düşündüğünü söyledi.

Kaynak: AA