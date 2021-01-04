Safranbolu'dan "İstiklal Marşı yılı"na özel klip

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan, tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde kaymakam, Belediye Başkanı, savcı, emniyet müdürü, komutan, müftü ve diğer daire müdürleri, "İstiklal Marşı yılı"na özel klip hazırladı.

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan, tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinde kaymakam, Belediye Başkanı, savcı, emniyet müdürü, komutan, müftü ve diğer daire müdürleri, "İstiklal Marşı yılı"na özel klip hazırladı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında TBMM tarafından, 2021'in "İstiklal Marşı yılı" ilan edilmesi hasebiyle Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz önderliğinde bir klip hazırlandı.

Klipte Türköz, Belediye Başkanı Elif Köse, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Hasan Başkök, Başsavcı Sefa Alkış, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Aydın ve diğer daire müdürleri, İstiklal Marşı'nın kıtalarını seslendirdi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yayımlanan klip, büyük ilgi gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler