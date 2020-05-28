Safranbolu'daki tarihi namazgahlarda cuma namazı heyecanı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Safranbolu'daki tarihi namazgahlarda cuma namazı heyecanı

Kent kültürünün bugün yaşayan en önemli yapı taşlarından Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Hıdırlık Tepesi'ndeki tarihi namazgahlarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen cuma namazı yeniden eda edilecek.

Safranbolu'daki tarihi namazgahlarda cuma namazı heyecanı
28.05.2020 11:25 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:46

Kent kültürünün bugün yaşayan en önemli yapı taşlarından Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Hıdırlık Tepesi'ndeki tarihi namazgahlarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen cuma namazı yeniden eda edilecek.

Osmanlı'dan izler taşıyan ve bu nedenle "açık hava müzesi" adıyla anılan ilçede, Kovid-19 ile mücadelede normalleşme sürecinde tedbirler alınarak 29 Mayıs'ta yeniden cemaatle namaz kılınmasına başlanacak.

Tarihi evleri ve sokaklarıyla geleneksel Türk toplum yaşantısını korumayı başardığı için dünyanın en iyi korunan ilk 20 kenti arasında gösterilen ilçede, Kovid-19 salgını yüzünden ara verilen cuma namazı, İlçe Müftülüğünce belirlenen bazı camilerin bahçeleri, futbol sahaları, pazar alanları, site bahçeleri, otoparklar gibi açık alanlarda kılınacak.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi ilçeye hakim bir yerde bulunan, tarihi olduğu kadar ziyaretçilere sunduğu muhteşem manzarayla da önemli bir yere sahip Hıdırlık Tepesi'ndeki namazgahlar da bu alanlar arasında yer alıyor.

Şehrin kuş bakışı en güzel izlenebileceği yerlerden biri olan ve Türklerin Safranbolu'ya ilk geldiklerinde konuşlandıkları bölge olarak bilinen Hıdırlık Tepesi'nde, Orhan Gazi döneminde yaşamış Şehzade Gazi Süleyman Paşa'nın kumandanlarından Hıdır Bey'in türbesi, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Dr. Ali Yaver Ataman'ın anıt mezarı, Köstendil Kaymakamı Hasan Paşa'nın türbesi ve iki açık namazgah bulunuyor.

Yaklaşık 3 bin yıllık bir geçmişi bulunan ve genellikle yağmur duası, asker uğurlaması ile Hıdırellez kutlamalarının yapıldığı, dönem dönem bayram ve teravih namazlarının da kılındığı bu alanda, cuma namazı eda edilecek.

"Bütün önlemler alındı"

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelede normalleşme sürecinde tedbirler alınarak 29 Mayıs'ta yeniden cemaatle namaz kılınmasına başlanacağını söyledi.

İlçede belirlenen 28 alanda Kovid-19 nedeniyle verilen aranın ardından yarın cuma namazı kılınacağını belirten Ürkmezer, "İlçemizde bütün önlemler alındı. Sosyal mesafe gözetilerek, maske takılarak açık alanlarda cemaatle namaz kılınmasına başlanacak. Bu kapsamda cuma namazı için de İlçe Müftülüğünce belirlenen yerler hazırlandı. Bunlardan biri Hıdırlık Tepesi'ndeki namazgahlar oldu. Hıdırlık Tepesi'nde iki namazgah var. Bu alan cemaatle namaz kılınmasına çok müsait. Buradaki namazgahlar cami ortamını aratmamaktadır." diye konuştu.

Salgınla mücadelenin tam anlamıyla bitmediğine dikkati çeken Ürkmezer, vatandaşlardan tedbirli davranmaya devam etmelerini istedi.

Ülke ve ilçe olarak koronavirüsle mücadelede başarılı olduklarının altını çizen Ürkmezer, cuma namazı öncesi vatandaşların vücut ısılarının ölçüleceğini, tek kullanımlık seccadeye izin verileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı Haber
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı Haber
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu Haber
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak Haber
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti Haber
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti Haber
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
Henry Onyekuru, Galatasaray için Olympiakos'un teklifini reddetti
Henry Onyekuru, Galatasaray için Olympiakos'un teklifini reddetti
4 günlük yasak sonrası manzara izlemeye giden vatandaşın tutkusu pahalıya patladı
4 günlük yasak sonrası manzara izlemeye giden vatandaşın tutkusu pahalıya patladı
Boşanma aşamasındaki karısının 'mahrem' fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Galatasaray'ın gündemindeki eski futbolcusu Gomis, kulübüyle sözleşme yeniledi
Galatasaray'ın gündemindeki eski futbolcusu Gomis, kulübüyle sözleşme yeniledi
Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek
Fenerbahçeli eski futbolcu Dirk Kuyt, Advocaat'ın yerine Feyenoord'un başına geçecek
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sokağa çıkma yasağının devam etmesinde fayda var
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan 'uzman sapık' için harekete geçti
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan "uzman sapık" için harekete...
Katıldığı fuarı fırsata çeviren Bursalı firma, ABD'ye minibüs ihraç etmeye başladı
Katıldığı fuarı fırsata çeviren Bursalı firma, ABD'ye minibüs ihraç etmeye başladı
7 çocuğu olan yaşlı kadın, hastaneden çıktığı gün eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı
7 çocuğu olan yaşlı kadın, hastaneden çıktığı gün eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Bingöl'de vatandaşlar, düşen gök taşını aramak için sokaklara döküldü
Bingöl'de vatandaşlar, düşen gök taşını aramak için sokaklara döküldü
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Kuşoğlu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Hande Ataizi Ersin Korkut Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Kadın Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Safranbolu'daki tarihi namazgahlarda cuma namazı heyecanı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 11:46:06. #1.15#
title