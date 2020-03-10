Safranbolu'daki tarihi dükkanlar restore edildi
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Safranbolu'daki tarihi dükkanlar restore edildi

Safranbolu'daki tarihi dükkanlar restore edildi UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde restore edilen tarihi dükkanlar törenle hizmete girdi UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde,...

10.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:59
Safranbolu'daki tarihi dükkanlar restore edildi

Safranbolu'daki tarihi dükkanlar restore edildi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde restore edilen tarihi dükkanlar törenle hizmete girdi

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Tarihi Çarşılarımız Gün Yüzüne Çıkıyor" projesi kapsamında restore edilen tarihi dükkanlar törenle hizmete girdi.

Safranbolu Belediyesi tarafından hazırlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2018 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen "Tarihi Çarşılarımız Gün Yüzüne Çıkıyor" projesi kapsamında 62 tarihi dükkanın ön cephe restorasyon çalışmalarında tamamlandı.

Tarihi Çarşı bölgesinde düzenlenen açılış töreninde konuşan Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yapılabilecek ne kadar proje varsa bunlara bir şekilde kaynak aktarıldığını söyledi.

Restorasyonun uzun bir süreç olduğunu ifade eden Ürkmezer, "Bu, Safranbolu'daki eserlerin turizme ve esnafımıza kazandırılması için çok paydaşlı çalışmaların ne kadar güzel sonuçlar vereceğini gösteriyor. Devletimizin BAKKA aracılığıyla buraya sağladığı bir kaynak var. İnşallah buranın turizme kazandırılmasıyla beraber Safranbolu bir değerini daha korumuş oluyor" dedi.

Safranbolu'nun, devletin düzenli olarak desteklediği, göz önünde olan bir ilçe olduğunu aktaran Ürkmezer, "Devletimiz Safranbolu'da olan yatırımları sonuna kadar destek veriyor, yeter ki derdimiz doğru anlatılsın. Biz derdimiz, Safranbolu'nun, Safranboluluların kazanması ve bu vesileyle devletimizin, ekonomimizin daha da iyi hale gelmesi" diye konuştu.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de dükkanların restorasyon sürecinin 2010 yılında başladığını belirtti.

Projenin sekteye uğradığını ve 2018'de revize edilerek çalışmaların başladığını vurgulayan Köse, şöyle konuştu:

"Bizim dönemimize yapılmaya başlandı. Bu süreç kolay bir süreç değil. İçinde esnaflarımızın ticareti devam ederken, inşaat yapmak zordu. Esnafımıza gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür ediyorum."


"Yabancı turist konusunda rotamızı biraz değiştirmemiz lazım"

Restorasyonun ardından dükkanların güzel bir görüntüye kavuştuğunu, ancak bunun yeterli olmadığını anlatan Köse, "Turizm kentindeyiz, bu güzel dükkanlarda esnafımızın kaliteli hizmet vereceğini, ürünler satacağını düşünüyorum. Kalitemizin artırılması gerektiğini düşünüyorum. Maalesef Tarihi Çarşı'da bir takım aksaklıklar var. Belediye olarak bu aksaklıkların minimuma inmesi için bir takım çalışmalar yapıyoruz. Biraz ivme kazanmamız gerekiyor. Turizmde şuanda ciddi sıkıntılar var. Sadece bir bölgeye bağlı kalarak, turizm yapmanın sıkıntısını yaşıyoruz. Korona virüsü yüzünden kentimize yerli turist dışında yabancı turist gelmiyor. Demek ki, bizim yabancı turist konusunda rotamızı biraz değiştirmemiz lazım. Buda bizim kalitemize bağlı. Bunu sizlerle başaracağımızı düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Restorasyon çalışmasının burasıyla kalmayacağını, Asma Altı mevkisinde projelerin onay beklediğini, Cinci Han'ın arka kısmıyla ilgili projenin da onay beklediğini belirten Köse, süreç içerisinde restorasyonların yapılacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Ürkmezer, Başkan Köse, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, İlçe Emniyet Müdürü Aydemir Şahin, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muammer Dumaner ve diğer protokol üyeleri tarafından kurdele kesildi. Daha sonra tarihi dükkanlar gezildi.

Safranbolu'daki tarihi dükkanlar restore edildi

Kaynak: İHA

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Safranbolu'daki tarihi dükkanlar restore edildi

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