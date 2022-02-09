Safranbolu'daki su arıtma tesisinde çalışmalar sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Safranbolu'daki su arıtma tesisinde çalışmalar sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Safranbolu'daki su arıtma tesisinde çalışmalar sürüyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2021 yılında yapımı tamamlanarak belediyeye devredilen su arıtma tesisi tam kapasite ile çalışmalarını sürdürüyor.

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2021 yılında yapımı tamamlanarak belediyeye devredilen su arıtma tesisi tam kapasite ile çalışmalarını sürdürüyor.

Safranbolu halkına çok daha temiz su içirebilmek amacı ile çalışmaların sürdüğü tesisin kent için önemli olduğunu Belediye Başkanı Elif Köse, "Tesisi devraldıktan hemen sonra mevcut ekipmanımıza daha modernlerini de ekledik. Tesisin günlük kapasitesi 35 bin metreküptür. Arkadaşlarımız günlük olarak gerekli tüm analiz ve testleri yapıyorlar" dedi.

Suyun insan hayatının en önemli unsurlarından birisi olduğunu kaydeden Başkan Köse, "Müdürlüğümüzde tamamen alanında profesyonel bir ekiple çalışıyoruz. Hiçbir detayı atlamadan, olabildiğince dikkatli bir şekilde ilçe halkına en kaliteli suyu vermek için mesai harcıyoruz" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

Safranbolu'daki su arıtma tesisinde çalışmalar sürüyor

Safranbolu'daki su arıtma tesisinde çalışmalar sürüyor

Safranbolu'daki su arıtma tesisinde çalışmalar sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Safranbolu, Elif Köse, Karabük, su, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title