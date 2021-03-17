Safranbolu'daki Büyük Göztepe Tümülüsü'nün üstü çatıyla kapatıldı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir süre önce yapılan kazı çalışmalarıyla açılan Büyük Göztepe Tümülüsü'nün üstünün çatıyla kapatılması çalışması tamamlandı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir süre önce yapılan kazı çalışmalarıyla açılan Büyük Göztepe Tümülüsü'nün üstünün çatıyla kapatılması çalışması tamamlandı.

Safranbolu'daki Büyük Göztepe Tümülüsü (bir mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepecik), Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan izinle Valilik organizasyonunda 10 yıl sürdürülen kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarıldı.

Frig dönemine tarihlendirilen ve bölgedeki tek Frig tümülüsü olduğu değerlendirilen 25 metre yüksekliğindeki tümülüsün, turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Kazılarda çıkarılan mezarlar ve bulguların turizme açılarak olduğu yerde sergilenebilmesi için başlatılan çatı projesi de bitti.

"Ülke turizmine kazandırılmasıyla ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor"

Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Karabük Valisi Fuat Gürel, ilçenin turizmine önemli katkı sunacaklarına inandıkları tümülüsün üstünün kapatıldığını söyledi.

Daha önce yapılan kazılarla ortaya çıkarılan bazı buluntuların Frig dönemine ışık tutacağını aktaran Gürel, "Büyük Göztepe Tümüsülü'nün ülke turizmine kazandırılmasıyla ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. Bu projeler tamamlandığında Safranbolu turizmi yeni bir değer kazanacak ve bölge turizmine büyük katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Vali Gürel'e, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Müdürü Mustafa Sucu ile Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı İş İnsanı Şefik Dizdar da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler