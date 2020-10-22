Safranbolu'da zabıtadan koronavirüs denetimi

Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazarda denetim yaptı.

Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazarda denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe genelinde kurulan pazarlarda vatandaşların ateşinin ölçüldüğü, dezenfektan verildiği ve maskesiz kişilerin pazara alınmadığı bildirildi.

Açıklamada, bariyerlerle kontrol altına alınan pazar yerlerinde vatandaşların tek yönlü giriş ve çıkışlarına izin verildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, halkın sağlığı ve güvenliğinin her şeyden önce geldiğini ifade etti.

Vatandaşlara sağlıklı ortam sağlamak adına denetimler yapıldığını ve zabıta ekiplerinin denetimleri büyük titizlikle sürdürdüğünü vurgulayan Köse, şunları kaydetti:

"Zabıta ekiplerimiz koronavirüs denetimleri kapsamında hem pazarcılarımıza hem de vatandaşlarımıza maske, mesafe kuralına uyulması konusunda ikazlarda bulunuyor. Diğer taraftan ilçenin en geniş kapsamlı pazar yeri olan perşembe pazarındaki ürünlerin gramaj, fiyat ve tazeliği de kontrol ediliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu