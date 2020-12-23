Safranbolu'da zabıta pazarlarda denetimleri artırdı

Safranbolu Belediyesi, yeni tip korona virüs(Covid-19) önlemleri kapsamında ilçe genelindeki pazarcı esnafına yönelik Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimlerini sürdürüyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Harmanlar bölgesinde bulunan salı pazarında, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden denetim yaptı. Yapılan denetimlerle pazarcı esnafının ve vatandaşların risk durumu kontrol edildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlerde riskli durumda olan pazar esnaflarının tezgah açmasına müsaade edilmiyor. Ayrıca ekipler maske, mesafe ve temizlik ile ilgili denetimlerini de titizlikle sürdürüyor.

HES Kodu uygulamasının hem pazarcı esnafların hem de alışveriş yapmaya gelen vatandaşların güvenliği için önemli bir uygulama olduğunu ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, tüm pazarlarda denetimleri artırdıklarını belirterek, "Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tüm kararlara uymak bu salgından çok daha kısa sürede kurtulacağımız anlamına gelir. Pazar yerlerinde yapılan bu uygulama, pazarcı esnafımızı ve vatandaşlarımızı salgın bulaşından korumaya yöneliktir" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı