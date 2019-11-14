Safranbolu'da zabıta denetimleri

14.11.2019 16:25 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:30

Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belirli periyotlar halinde esnafları denetleyen zabıta ekiplerinin bu kez ilçede faaliyet gösteren kuaför ve berberleri denetlediği belirtildi.



Yapılan denetimlerde kuaför ve berber salonlarının iş yeri açma ve çalıştırma yönetmeliğine uygunluğu, mesleki iş yeri temizliği, iş yeri tertip ve düzeni, kullanılan ürünlerin durumu ve kullanım izni ile onayı olup olmadığı, bir iş yerinde bulunması gereken temel unsurlar incelendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Zabıta Müdürlüğü vatandaşların sağlığını her şeyin üstünde tutan bir yapıda denetimlerini sıklıkla gerçekleştiriyor. Birçok bulaşıcı hastalığın ortak kullanım alanlarında yaygın olduğunu biliyoruz. Bu nedenle salonlarda kullanılan makas ve benzeri aletlerin temizliğinin titizlikle yapılması gerekmektedir. Yaptığımız denetimler ile berber ve esnafımızın gerekli titizlikle işlerini yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını her şeyin üstünde tutuyoruz." - KARABÜK

Kaynak: İHA